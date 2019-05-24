Выплату на детей до трех лет, которые получают молодые тамбовчанки, могут сделать бессрочной

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-24T09:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Выплату на детей от 1,5 до 3 лет в размере 3 тысяч рублей, которые получают жительницы Тамбовской области, родившие до 25 лет первого ребенка, могут сделать бессрочной. На заседании комитета по труду и социальной политики областной Думы приняли решение рекомендовать региональной администрации сохранить эту меру поддержки и в будущем. Пока ее действие предусмотрено до конца этого года.

По данным областного управления соцзащиты и семейной политики закон положительно сказался на количестве малышей, которые рождаются у молодых мам.

- 758 женщин приняли решение сохранить беременность, 123 женщины отказались от родов в других регионах, 143 женщины, родившие за пределами Тамбовской области, зарегистрировали рождение своих детей на Тамбовщине, - сообщила руководитель регионального управления соцзащиты и семейной политики Анна Орехова. - В 2018 году данной мерой поддержки демографии воспользовались 602 получателя на детей, родившихся за период с 1 января года по 30 июня 2017 года. Сумма расходов составила 5, 7 млн. рублей.

Численность молодых мам, которые получают пособие увеличивается. По состоянию на 1 апреля 2019 года этой мерой поддержки воспользовались 960 тамбовчанок. Предполагается, что численность получателей ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до конца 2019 года составит не менее 1,5 тыс. человек. Подсчитано, что предусмотренная региональным законом выплата позволила увеличить в 2018 году долю первых детей, рожденных у матерей в возрасте до 25 лет до 40,7 %. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составлял 36,3 %.

ИСТОЧНИК KP.RU