2019-05-23T15:20:59+03:00
Звезды

Театр на подушках покажет маленьким тамбовчанам первый спектакль

Это будет «Айболит»
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине в рамках нацпроекта «Культура» 25 мая на новой сценической площадке состоится премьера спектакля «Айболит» для маленьких тамбовчан от одного года. Это будет первая постановка так называемого театра на подушках.

Поставил спектакль «Айболит» питерский режиссер Тигран Сааков. Это его первый опыт на сцене Тамбовского театра кукол. Он является худруком и режиссером театра «ТриЧетыре», расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

- Открытие театра на подушках стало возможным благодаря федеральным средствам в рамках поддержки театров для детей и молодежи. Новая площадка предназначена для самых маленьких зрителей - от одного года. Здесь в уютной атмосфере будут показывать постановки-игры, которые вовлекут в процесс каждого малыша, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что в этом году театр кукол получил на техническое оснащение и создание спектаклей для детей и юношества около 7,4 млн рублей, а в прошлом году - 10 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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