2019-05-23T14:45:26+03:00
Общество

Церковники устроили «дежурство» на экспозиции, где собирают мнения горожан по поводу скандального памятника тамбовчанам-героям

Представители епархии на месте благословляют горожан, высказывающихся за строительство стены в сквере Зои Космодемьянской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Представители епархии присутствуют на экспозиции в городском комитете архитектурыПредставители епархии присутствуют на экспозиции в городском комитете архитектурыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове продолжается обсуждение скандального эскиза памятника тамбовчанам-героям. Напомним, ранее город объявил конкурс на создание проекта памятника, который планируют разместить в сквере Зои Космодемьянской. На этот конкурс поступила всего одна заявка, по его условиям имя (название) разработчика пока не разглашается. Горожанам памятник напомнил монастырскую стену (ее высота 6 метров, а башен – все 19), которой раньше епархия намеревалась обнести территорию Казанского монастыря. Создатели проекта, собственно, и не скрывают, что делали эскиз с привязкой к расположенному рядом культовому сооружению.

- Монументально-художественное исполнение памятника, его композиционно-планировочное решение выполнено с учетом того, что он располагается на территории достопримечательного места «Тамбовский Казанский мужской монастырь с комплексом епархиальных учреждений», - говорится к аннотации к проекту. - Отсюда оригинальность композиционного решения - памятник выполнен в образе монастырской стены с башнями, исторически символизирующими непобедимость и защиту от врага. На стене расположены мемориальные плиты, на которых увековечены имена героев.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение. Экспозиция располагается на втором этаже комитета архитектуры, развития и реконструкции города на ул. К. Маркса, 146. Здесь же находится книга отзывов и предложений, на страницах которой свое мнение о представленном проекте могут оставить все желающие. Продлится прием мнений горожан до 24 мая.

Если первые отзывы относительно строительства стены были отрицательными, то сейчас инициативу в свои руки, очевидно, взяли представители церкви, которые «как бы» к городскому конкурсу отношения не имеют…Тем не менее 23 мая в холле, где проходит выставка проекта «дежурили» сразу два представителя культа, которые на месте благословляли горожан на благое с их точки зрения дело. Сейчас жители города заполняют уже вторую тетрадь с отзывами, последние из них – за возведение стены.

Прихожане активно поддерживают возведение стены Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прихожане активно поддерживают возведение стеныФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Мы за благоустройство этой территории, - объясняют свою позицию пришедшие высказаться в поддержку проекта тамбовчане.

Чем их сейчас не устраивает состояние территории сквера, люди пояснить затруднились. Напомним, отзывы тамбовчан обещают учесть при рассмотрении проекта жюри. Итоговое заседание должно пройти до 31 мая.

Проект находит у горожан поддержку Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Проект находит у горожан поддержкуФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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