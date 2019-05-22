2019-05-22T11:59:59+03:00
Общество

Тамбовская область принимает финалы сразу двух Всероссийских олимпиад профмастерства обучающихся

За звание лучшего борются 86 студентов из 57 регионов
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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Студенты колледжей и техникумов из 57 регионов страны собрались в Тамбове, чтобы выяснить уровень своего профессионального мастерства. В течение трех дней, с 21 по 23 мая, в регионе проходят финалы сразу двух Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям - «Ветеринария и зоотехния» и «Техника и технологии наземного транспорта».

Звание лучшего оспаривают 86 студентов. География участников большого профсмотра - от Калининграда до Новосибирска, от Республики Саха (Якутия) до Республики Адыгея. Все они уже стали победителями в своих регионах. И сейчас доказывают не только свое мастерство, но и борются за премии для поддержки талантливой молодежи, учрежденные президентом страны.

- В течение 13 лет на Тамбовщине каждый год проходят финальные испытания всероссийских олимпиад. Ответственное и почетное право область получает не случайно. Регион проводит их на высоком организационном уровне. Кроме того, в Тамбовской области создана хорошая материально-техническая база в образовательных учреждениях, отмечается высокое методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Состязания проходят на базе аграрно-промышленного колледжа в Кирсановском районе и в колледже техники и технологии наземного транспорта в Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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