Тамбовчанин воровал из супермаркетов кофе и конфеты

21 Май 17:13 2019-05-21T17:13:11+03:00

Молодой человек незаметно выносил товар, не оплатив его на кассе Фото: УМВД по Тамбовской области

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В сети супермаркетов города Тамбова участились кражи продуктов питания. При просмотре записей с камер видеонаблюдения под подозрение попал некий молодой человек. Сотрудники полиции установили, что в апреле текущего года он регулярно посещал магазины, откуда скрытно без оплаты на кассе выносил кофе и конфеты. Стражи порядка изучили все видеозаписи, на которых запечатлены моменты кражи, и получили доказательства четырех совершенных преступлений.

Личность вора была установлена. Им оказался 21-летний житель Тамбова, безработный и неоднократно судимый. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

- Отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбужден ряд уголовных дел по статье 158.1 УК РФ «Кража». Молодой человек был задержан, доставлен в полицию и опрошен на предмет совершения хищений из супермаркетов. Он полностью признал свою вину и обязался возместить причиненный ущерб. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается его причастность к другим аналогичным фактам, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU