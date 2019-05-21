В Тамбове на Набережной вновь развернется «Читающий бульвар»

21 Май 16:35 2019-05-21T16:35:45+03:00

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В Тамбове 5 июня стартует давно полюбившаяся и знакомая читателям областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина буккроссинг-акция «Читающий бульвар-2019». Традиционно она пройдет на Набережной, неподалеку от памятника Сергею Рахманинову.

Акция предполагает обмен книгами между участниками. Ее основной принцип: «Прочитал сам — передай другому». Каждый желающий сможет принести с собой книгу для обмена или же выбрать произведение для себя и после прочтения вернуть организаторам.

- Выбор литературы на импровизированных стеллажах достаточно широк и каждый сможет найти для себя что-нибудь подходящее: от фантастики и детективов до исторических романов, документальной литературы и поэзии, - комментируют в библиотеке.

Сотрудники библиотеки подготовили различные сюрпризы для участников акции, а также тематические конкурсы, игры и викторины. Начало акции 5 июня в 11:00 (до 13:00), далее она будет проходить в те же часы по средам, на улице Набережная рядом с площадью Музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU