В Тамбове задержали "автобусную" воровку

21 Май 17:31 2019-05-21T17:31:18+03:00

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20 мая в дежурную часть обратилась 36-летняя жительница Тамбова. Женщина рассказала, что в 10 утра в городском автобусе, в салоне которого находилось много пассажиров, неизвестная попыталась вытащить из ее сумки кошелек. Попытка оказалась неудачной, воровку вовремя заметили, но ей удалось скрыться, выбежав из автобуса.

Сотрудники полиции прибыли не место, опросили пострадавшую и в итоге задержали подозреваемую в краже - 42-летнюю женщину.

- После опроса подозреваемая созналась в содеянном. Как было установлено, ранее задержанная уже не раз имела проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU