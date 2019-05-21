В Тамбове на Астраханском путепроводе столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-21T10:21:40+03:00

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Авария, участниками которой стали сразу пять легковых автомобилей, произошла 20 мая в 18 часов 30 минут на путепроводе улицы Астраханской в районе дома №159 города Тамбова.

Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Hyundai Verna» не выбрала безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Ford Focus», за рулем которого находился 32-летний мужчина и врезалась в него. После удара «Hyundai Verna» отлетела в «Hyundai ix35», под управлением 63-летнего водителя.

Массовая авария спровоцировала пробкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В свою очередь водитель «Ford Focus» тоже потерял управление, его авто вынесло на встречную полосу, где он въехал в «Renault Fluence». Этим автомобилем управлял 60-летний мужчина. От столкновения автомобиль «Renault Fluence» развернуло в сторону крайнего правого ряда, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110», за рулем которого находился 24-летний водитель.

- В результате аварии 60-летнему водителю автомобиля «Renault Fluence», скорую медицинскую помощь оказали на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области. - 32-летнего водителя автомобиля «Ford Focus» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Травмы получили два человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU