Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную восемь месяцев назад

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-21T09:58:05+03:00

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За минувшие сутки стражи порядка раскрыли ранее совершенную кражу. Так, в октябре прошлого года в дежурную часть обратился 50-летний житель Тамбова. Мужчина рассказал, что с его дачного участка ночью неизвестные похитили запчасти от автомобиля. Оперативно прибывшие сотрудники полиции осмотрели место, опросили соседей потерпевшего и возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

- В ходе розыска были задержаны двое мужчин 46-летний и 37-летний, проживающие в Тамбове. Как выяснилось при опросе, данные лица совершили кражу имущества и продали запчасти в пункт приема металлолома, а деньги разделили на двоих и потратили, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU