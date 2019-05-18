Двое тамбовчан стали жертвами «банковских» мошенников

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-18T14:49:03+03:00

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В Тамбовской области произошли два схожих факта мошенничества. Первый случай произошел в Тамбове. 16 мая в дежурную часть полиции обратилась 53-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина объяснил, что карточка заблокирована службой безопасности, так как мошенники попытались заполучить средства женщины. Испуганная тамбовчанка поверила аферисту на слово. Злоумышленник попросили продиктовать ему все реквизиты и коды карточки, а также смс-пароль. Не задумываясь, тамбовчанка так и сделала. После разговора с таким «банковским служащим» со счета потерпевшей пропали деньги в сумме 12 000 рублей.

Второй факт произошел в поселке Строитель. 33-летнему мужчине позвонили «липовые» сотрудники банка и по той же схеме выяснили реквизиты и пароли от карты. После этого со счета пропали все накопленные средства в сумме 80 780 рублей. Полицейские выяснили все обстоятельства произошедшего, владелец номера телефона, с которого звонил мошенник, устанавливается. Ведется розыск злоумышленника.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU