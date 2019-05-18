2019-05-18T14:19:17+03:00
Общество

Дом в Тамбове, где обрушился потолок, осмотрят эксперты

Доступ в разрушающееся здание решили закрыть
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Треть проблемного дома принадлежит муниципалитетуТреть проблемного дома принадлежит муниципалитету
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В Тамбове будут решать судьбу здания, в котором из-за обрушения потолочных балок пострадали две женщины. Как сообщили в администрации города Тамбова, дом по улице Носовской имеет более чем вековую историю, в документах отмечено, что он построен в 1917 году. Муниципальная собственность в данном здании составляет 29/100 долей, остальные доли находятся в частной собственности. В муниципальном нежилом помещении №8, переданном по договору аренды, располагалось ателье. Сейчас органами администрации города проводятся мероприятия по установлению всех собственников помещений в здании, направлены запросы в Росреестр.

По закону ответственность за поддержание арендованного помещения и инженерных коммуникаций в надлежащем виде и технически исправном состоянии возлагается непосредственно на арендатора. При этом кровля относится к общему имуществу, бремя его содержания возложено на всех собственников. Обслуживание здания по улице Носовской, 9 выполняла управляющая компания, которая согласно договору обязана осуществлять комплекс услуг по техническому обслуживанию, диагностике, испытаниям и обследованию общего имущества здания и техническому надзору за его состоянием.

На данный момент, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей, комитетом по управлению муниципальным имуществом ограничен доступ непосредственно в помещение, где произошло обрушение перекрытия, остальным арендаторам и пользователям направлены обращения о прекращении деятельности в муниципальных нежилых помещениях до момента принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Аналогичные рекомендации направлены собственникам нежилых помещений.

- Достигнута договоренность, что в ближайшее время специалистами АНО Строительная судебно-экспертная лаборатория будет проведен осмотр и определена стоимость технической экспертизы здания. Однако учитывая, что бремя содержания несут все собственники, вопрос оплаты должен быть решен на общем собрании собственников нежилых помещений, - рассказали в администрации города Тамбова. - Для всестороннего рассмотрения ситуации и принятия необходимых мер по недопущению дальнейшего разрушения здания будет оперативно проведено совещание с участием всех задействованных органов администрации города и муниципальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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