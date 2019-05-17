2019-05-17T17:21:36+03:00
Общество

Казанскую Вышенскую икону Божией Матери доставят в Тамбов

Чудотворный образ привезут 25 мая
Ксения АЛЕШИНА
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Икона пробудет в Вознесенском женском монастыре Тамбова до 8 июляИкона пробудет в Вознесенском женском монастыре Тамбова до 8 июля
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Из Успенского Вышенского монастыря Рязанской митрополии по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в Тамбов 25 мая прибудет Казанская Вышенская икона Пресвятой Богородицы.

Поклониться образу тамбовчане смогут до 8 июля в Вознесенском женском монастыре. Ежедневно перед иконой духовенство Тамбовской епархии будет совершать молебны с чтением акафиста.

Отметим, что эта икона приносится в город в память избавления Тамбова от азиатской холеры, которая буйствовала здесь в 1871 году и унесла тысячи жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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