Казанскую Вышенскую икону Божией Матери доставят в Тамбов
Чудотворный образ привезут 25 мая
Икона пробудет в Вознесенском женском монастыре Тамбова до 8 июля
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Из Успенского Вышенского монастыря Рязанской митрополии по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в Тамбов 25 мая прибудет Казанская Вышенская икона Пресвятой Богородицы.
Поклониться образу тамбовчане смогут до 8 июля в Вознесенском женском монастыре. Ежедневно перед иконой духовенство Тамбовской епархии будет совершать молебны с чтением акафиста.
Отметим, что эта икона приносится в город в память избавления Тамбова от азиатской холеры, которая буйствовала здесь в 1871 году и унесла тысячи жизней.
ИСТОЧНИК KP.RU