2019-05-17T17:02:35+03:00
Общество

В Тамбове улицу Куйбышева перекрыли на несколько дней

Там проводятся ремонтные работы
Ксения АЛЕШИНА
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На Куйбышева вовсю кипят ремонтные работыНа Куйбышева вовсю кипят ремонтные работы
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В областном центре с 17 до 20 мая по улице Куйбышева, на участке от дома 8 до улицы Советской будет ограничено движение транспортных средств. Причиной тому стало проведение ремонта распределительной сети.

Как сообщает ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация», подачу горячей воды потребителям обещают возобновить после окончания работ 19 мая. По поручению администрации города организация выставила временные ограждения и дорожные знаки на данном участке в соответствии со схемой и обеспечила освещение в темное время суток.

Автомобилистов предупреждают о временных неудобствах

Автомобилистов предупреждают о временных неудобствах

ИСТОЧНИК KP.RU

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