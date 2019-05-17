В Тамбове улицу Куйбышева перекрыли на несколько дней
Там проводятся ремонтные работы
На Куйбышева вовсю кипят ремонтные работы
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В областном центре с 17 до 20 мая по улице Куйбышева, на участке от дома 8 до улицы Советской будет ограничено движение транспортных средств. Причиной тому стало проведение ремонта распределительной сети.
Как сообщает ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация», подачу горячей воды потребителям обещают возобновить после окончания работ 19 мая. По поручению администрации города организация выставила временные ограждения и дорожные знаки на данном участке в соответствии со схемой и обеспечила освещение в темное время суток.
Автомобилистов предупреждают о временных неудобствах
ИСТОЧНИК KP.RU