2019-05-17T16:30:00+03:00
Общество

В Мичуринске молодожены высадили кусты сирени

В необычной акции приняли участие шесть пар
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Сажать деревья в день свадьбы - значит быть благополучиюСажать деревья в день свадьбы - значит быть благополучиюФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

По случаю Международного дня семьи, который отмечался 15 мая, на территории мичуринского ЗАГСа молодожены высадили шесть кустов сирени и украсили деревца собственными именными табличками. Подобная акция проводилась здесь впервые, но уже успела найти отклик в сердцах новоиспеченных супругов.

Согласной древней русской традиции, совместная посадка дерева в день свадьбы считается символом будущего счастья и семейного благополучия. Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, во время официальной церемонии заключения брака молодоженам на память вручили поздравительные адреса за подписью заместителя главы администрации города Сергея Гридчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанскую Вышенскую икону Божией Матери доставят в Тамбов
В Тамбове улицу Куйбышева перекрыли на несколько дней
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
Победитель забега Сбербанкиады: «Если человек – спортсмен, значит, он готов показывать свою результативность во всем»
В Тамбовской области произошло 10 ДТП по вине водителей автобусов
Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин
Тамбовский дзюдоист выступит на Кубке Европы
В Тамбов привезут финифть из Ростовского кремля
Тамбовскому подростку дали условный срок за избиение одноклассника
Олимпийская чемпионка Елена Рузина зажгла огонь Летней Сбербанкиады
На Тамбовщине открывается киноплощадка под открытым небом
Владимир Салмин: «Сбербанкиада – яркое свидетельство того, что у нашей компании большое будущее»
Тамбовскому осужденному пытались передать банку тушенки с «сюрпризом»
Полицейские вернут тамбовчанину похищенный месяц назад автомобиль