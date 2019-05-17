В Мичуринске молодожены высадили кусты сирени

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-17T16:30:00+03:00

Сажать деревья в день свадьбы - значит быть благополучию Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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По случаю Международного дня семьи, который отмечался 15 мая, на территории мичуринского ЗАГСа молодожены высадили шесть кустов сирени и украсили деревца собственными именными табличками. Подобная акция проводилась здесь впервые, но уже успела найти отклик в сердцах новоиспеченных супругов.

Согласной древней русской традиции, совместная посадка дерева в день свадьбы считается символом будущего счастья и семейного благополучия. Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, во время официальной церемонии заключения брака молодоженам на память вручили поздравительные адреса за подписью заместителя главы администрации города Сергея Гридчина.

ИСТОЧНИК KP.RU