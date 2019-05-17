В Тамбовской области произошло 10 ДТП по вине водителей автобусов

СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-17T16:04:22+03:00

В них пострадали 18 человек

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За четыре месяца текущего года на территории Тамбовской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей автобусов, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

- Анализ данных происшествий показал, что их причинами явились низкий уровень транспортной дисциплины водителей автобусов, несоблюдение ими Правил дорожного движения, - говорят в пресс-службе ведомства. - Кроме того, отмечаются факты невыполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления пассажирских перевозок, что ставит под угрозу безопасность дорожного движения и человеческие жизни.

В целях предупреждения ДТП на пассажирском транспорте в Тамбовской области пройдет оперативно-профилактическя операция «Автобус». В ходе проведения операции проверят техническое состояние автобусов, условия допуска водителей к пассажирским перевозкам, своевременность прохождения медицинского освидетельствования, соблюдение режимов труда и отдыха водителями, а также соблюдение ПДД водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU