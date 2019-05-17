2019-05-17T15:00:15+03:00
Общество

В Тамбов привезут финифть из Ростовского кремля

Открытие выставки состоится накануне лета
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской областиФото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской областиФото: Ирина БУРЯКОВА
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31 мая в 15.00 в Тамбовском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Ростовская финифть XVIII-XXI веков: от иконы до украшения» из фондов Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

- Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» обладает одной из крупнейших в России коллекций финифти - местного художественного промысла живописи по эмали, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - Выставка знакомит с историей развития широко известного промысла от момента зарождения, второй половины 18 века, когда финифть использовалась для украшения церковной утвари, 19 века - употребления в качестве иконы, 20 века, когда она становится модным женским украшением, и до настоящего времени.

На выставке представлено около 450 музейных предметов: иконы, дробницы, декоративные панно, портреты, пейзажи, ювелирные украшения.

Выставка сопровождается гравюрами и фотографиями с видами Ростова, мультимедийными программами и мастер-классами.

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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