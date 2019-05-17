Тамбовскому подростку дали условный срок за избиение одноклассника
Собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 15-летнему подростку. Мальчика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как установлено следствием и судом, в ноябре прошлого года подросток на перемене в школе избил своего одноклассника, пытаясь «проучить» его за то, что он накануне «обидел» его знакомого. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей носа и челюсти), что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU