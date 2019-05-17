На Тамбовщине открывается киноплощадка под открытым небом

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-17T14:01:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области в Мичуринске по распоряжению руководства города после перерыва более чем в 30 лет в парке Культуры и отдыха открывается киноплощадка под открытым небом. Сегодня состоится первый кинопоказ. Гостей ожидает фильм 1988 года «Где находится нофелет?». Начало в 20.00. Вход бесплатный.

Киноплощадка будет работать каждую неделю по пятницам. Предварять показ фильмов будет выступление духового оркестра.

- Несколько десятилетий назад кинотеатр под открытым небом в Мичуринске имел большую популярность. Добрые традиции не должны быть забыты. И одно из любимейших мест отдыха для всех поколений горожан возрождает замечательную возможность проводить интересные вечера в компании земляков в уютном летнем кинотеатре, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Реализация проекта стала возможной при поддержке администрации города и в сотрудничестве с кинотеатром «Октябрь».

ИСТОЧНИК KP.RU