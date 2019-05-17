Тамбовскому осужденному пытались передать банку тушенки с «сюрпризом»
Внутри оказались запрещенные предметы
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Сотрудники исправительной колонии № 3 в Рассказовском районе предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию учреждения. Осужденному пришла посылка, при досмотре которой в банке с тушенкой они нашли два мобильника, два зарядных устройства к ним, одну пара наушников, четыре кабеля USB и две USB-флешки. Содержимое находилось в заводской упаковке.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка. Запрещенные предметы были изъяты.
ИСТОЧНИК KP.RU