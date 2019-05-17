2019-05-17T12:32:04+03:00
Происшествия

Полицейские вернут тамбовчанину похищенный месяц назад автомобиль

Задержанный за другие преступление молодой человек признался в угоне и рассказал, где находится похищенная машина
Ирина БУРЯКОВА
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Тамбовские стражи порядка в ходе расследования уголовного дела раскрыли ранее совершенный угон. Так, по подозрению в совершении ряда хищений полицейские задержали 19-летнего жителя поселка Комсомолец Тамбовского района.

- Пока он находился в следственном изоляторе, следствие продолжалось, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе расследования выявлено, что 18 апреля в поселке Заречье свободным доступом он совершил угон автомобиля ВАЗ девятой модели, принадлежащий жителю Тамбова. В ходе опроса подозреваемый признал вину и указал местонахождение похищенной машины.

Автомобиль полицейские обнаружили без технических повреждений, теперь они возвратят его законному владельцу. А для 19-летнего парня к предъявленным ранее обвинениям добавится еще одно - в совершении неправомерного завладения автомобилем. Санкцией статьи 166 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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