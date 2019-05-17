Полицейские вернут тамбовчанину похищенный месяц назад автомобиль
Тамбовские стражи порядка в ходе расследования уголовного дела раскрыли ранее совершенный угон. Так, по подозрению в совершении ряда хищений полицейские задержали 19-летнего жителя поселка Комсомолец Тамбовского района.
- Пока он находился в следственном изоляторе, следствие продолжалось, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе расследования выявлено, что 18 апреля в поселке Заречье свободным доступом он совершил угон автомобиля ВАЗ девятой модели, принадлежащий жителю Тамбова. В ходе опроса подозреваемый признал вину и указал местонахождение похищенной машины.
Автомобиль полицейские обнаружили без технических повреждений, теперь они возвратят его законному владельцу. А для 19-летнего парня к предъявленным ранее обвинениям добавится еще одно - в совершении неправомерного завладения автомобилем. Санкцией статьи 166 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU