2019-05-17T12:04:40+03:00
Происшествия

25-летний тамбовчанин предстанет перед судом за добавленную на свою страницу аудиозапись

Эта аудиозапись, признана экстремистской
Ирина БУРЯКОВА
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25-летний житель Токаревского района в социальной сети на свою страницу добавил аудиозапись, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов. Аудиозапись находилась в открытом доступе для пользователей соцсети. Это нарушение выявили сотрудники УФСБ по Тамбовской области.

- В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» распространение, производство и хранение экстремистских материалов на территории Российской Федерации запрещено, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

За распространение экстремистских материалов прокуратура возбудила в отношении молодого человека производство об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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