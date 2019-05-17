25-летний тамбовчанин предстанет перед судом за добавленную на свою страницу аудиозапись

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-17T12:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний житель Токаревского района в социальной сети на свою страницу добавил аудиозапись, внесенную в Федеральный список экстремистских материалов. Аудиозапись находилась в открытом доступе для пользователей соцсети. Это нарушение выявили сотрудники УФСБ по Тамбовской области.

- В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» распространение, производство и хранение экстремистских материалов на территории Российской Федерации запрещено, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

За распространение экстремистских материалов прокуратура возбудила в отношении молодого человека производство об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU