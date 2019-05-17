19-летняя жительница Тамбовщины угнала чужой велосипед

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-17T11:36:58+03:00

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16 мая в дежурную часть поступило сообщение от жителя Мичуринска о краже его велосипеда. Владелец оставил транспортное средство у магазина на улице Интернациональной. А вернувшись, он обнаружил пропажу.

- Изучив запись камеры наблюдения, сотрудники уголовного розыска составили портрет подозреваемого. И вскоре, в ходе проведения розыскных мероприятий, подозреваемый, точнее - подозреваемая была задержана. Это 19-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Похищенный велосипед стражи порядка возвратят владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU