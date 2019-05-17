В Тамбове «Mercedes» врезался в «Opel»: пострадал один из водителей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-17T11:08:52+03:00

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16 мая в 12 часов 30 минут в Тамбове на улице Карла Маркса в районе дома №340 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Mercedes», 68-летний мужчина, при пересечении нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, допустил столкновение с автомобилем «Opel», под управлением 25-летней девушки, которая ехала по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель автомобиля «Mercedes» получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU