В Тамбовской области за кражу радиаторов задержаны двое парней

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-17T10:21:47+03:00

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В дежурную часть отделения полиции поселка Петровское 15 мая поступило сообщение о краже. Прибывшие на место происшествия в село Новое Гаритово стражи порядка выяснили, что из местного недействующего Досугового центра злоумышленники украли 15 радиаторов отопления.

Полицейские недалеко от здания нашли следы обуви, оставленные ворами, а также следы протекторов шин легкового автомобиля. В результате оперативной работы были задержаны двое 21-летних жителей Мичуринска, которых доставили в отдел полиции.

- Задержанные сознались в краже. Было установлено, что данные лица первый раз проникли в здание 14 мая, украв 6 радиаторов. Обрадованные удачей воришки приехали на следующий день и похитили еще 9 радиаторов. Металлические изделия злоумышленники перевозили на своем автомобиле «ВАЗ-21113». Металлические изделия молодые люди хотели сдать в пункт приема металлолома, но не успели. Похищенное изъято сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU