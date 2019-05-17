Под Тамбовом легковушка врезалась в «ГАЗель»: 1 человек погиб, 1 ранен
Сегодня, 17 мая, около пяти часов утра на 443-м километре автодороги Р-22 «Каспий», автомобильная дорога М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей на территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
- Водитель автомобиля «ВАЗ 21099», 21-летний парень, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗель», под управлением 55-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В результате этой аварии пассажир «ВАЗа» - 39-летний мужчина погиб на месте. Водитель легковушки получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU