Под Тамбовом легковушка врезалась в «ГАЗель»: 1 человек погиб, 1 ранен

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-17T10:38:14+03:00

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Сегодня, 17 мая, около пяти часов утра на 443-м километре автодороги Р-22 «Каспий», автомобильная дорога М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей на территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «ВАЗ 21099», 21-летний парень, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗель», под управлением 55-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии пассажир «ВАЗа» - 39-летний мужчина погиб на месте. Водитель легковушки получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU