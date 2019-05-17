2019-05-17T09:59:26+03:00
Происшествия

Причины обрушения здания в Тамбове установят следователи

Во время падения потолочных перекрытий пострадали две женщины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По факту обрушения потолка начали доследственную проверкуПо факту обрушения потолка начали доследственную проверку
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Следователи регионального СКР выяснят причины обрушения потолка в здании на улице Носовской, 9, построенном в 1917 году, которое произошло в полдень 16 мая. Напомним, в результате ЧП у одной из работниц ателье прибывшие медицинские работники диагностировали сильный испуг, а у другой – ушибленную рану теменной части головы. По оценке врачей жизни и здоровью обеих 63-летних женщин ничего не угрожает.

- По данному факту следственными органами СУ СКР по Тамбовской области начата доследственная проверка, в рамках которой следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе установить собственника помещения, в котором произошло обрушение, правовые основания его использования владельцем ателье, управляющую компанию, которая обслуживала здание в целом, - сообщили в региональном СКР. - Предварительно установлено, что в помещениях указанного здания кроме ателье расположены сервисные центры, салон сотовой связи, ювелирный магазин, при этом несколько помещений находятся в муниципальной собственности, а остальные - в частной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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