2019-05-17T09:43:00+03:00
Общество

На Тамбовщине волонтеры-медики помогают сельским врачам

Это студенты Медицинского института ТГУ
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: управление здравоохранения Тамбовской областиФото: управление здравоохранения Тамбовской области
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Волонтеры-медики провели акцию «Добро в село» в Инжавинском районе. Они посетили село Ольховка, где провели генеральную уборку в здании фельдшерско-акушерского пункта и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, будущие врачи помогли своим старшим коллегам из Центральной районной больницы организовать медицинский осмотр жителей. Терапевт консультировал пациентов, а волонтеры раздавали профилактические буклеты. В течение дня медицинскую помощь получили 58 человек.

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

- Для будущих врачей - это бесценный опыт, хорошая возможность отработать полученные в стенах вуза знания на практике под контролем профессионалов, и в то же время быть полезными для жителей районов области, внести свою лепту в повышение доступности медицинской помощи на селе, - сказали медработники Инжавинской ЦРБ.

Акция «Добро в село» проходит по инициативе Министерства здравоохранения России, Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», отмечают в пресс-службе администрации региона. В Тамбовской области старт проекту был дан в сентябре 2018 года. Тогда волонтеры-медики привели в порядок ФАПы В Знаменском, Тамбовском, Уваровоском, Пичаевском, Сампурском, Мичуринском, Моршанском и Рассказовском районах. В нашем регионе в движении участвуют студенты Медицинского института ТГУ имени Державина. Многие из них придут работать в государственные лечебные учреждения области, в том числе и в сельской местности.

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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