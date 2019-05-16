В Тамбовской области женщина убила отчима-алкоголика табуретом

16 Май 17:40 2019-05-16T17:40:37+03:00

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В Кирсанове завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установило следствие, вечером 20 февраля этого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в квартиру, где проживала ее мать с 68-летним сожителем. Она начала обвинять пенсионера в том, что он злоупотребляет спиртным, а ее родительница, которая недавно перенесла серьезную операцию, переживает из-за этого. Также женщина припомнила отчиму, что тот неоднократно поднимал руку на нее и мать.

Пенсионер стал выгонять падчерицу из дома, выталкивая к выходу. Разозлившись, она схватила табурет и нанесла им пенсионеру не менее 50 ударов. От полученных телесных повреждений он скончался на месте преступления.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU