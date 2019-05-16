На Тамбовщине произошел порыв газопровода высокого давления

16 Май 17:00 2019-05-16T17:00:59+03:00

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В Тамбовской области произошла крупная авария на газопроводе высокого давления. По данным Минэнерго России, 16 мая в 12 часов 20 минут при проведении несогласованных с газовиками земляных работ, сотрудники ООО «Электросвязь» повредили пролегавшую в зоне их деятельности трубу диаметром почти 16 сантиметров. По данным министерства, в зону отключения попали почти 1,5 тысячи абонентов. В АО «Газпром газораспределение Тамбов», которое является собственником газопровода, уверяют, что отключений газа у жителей удалось избежать.

- Абоненты получают газ за счет так называемого остаточного давления, которое осталось в сетях, - пояснили в АО «Газпром газорспределение Тамбов». - В настоящее время в оперативном порядке на газопроводе ведутся ремонтные работы. Предполагается, что к вечеру они будут завершены и газопровод будет функционировать в обычном режиме. Безопасности местных жителей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU