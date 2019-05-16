Гостей аэрофестиваля в Мичуринске ждет полет на воздушном шаре

16 Май 16:39 2019-05-16T16:39:44+03:00

Праздник состоится уже в это воскресенье

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Считанные дни остались до аэрофестиваля в Мичуринске, организаторы которого приготовили для гостей множество сюрпризов. Один из них — полет на воздушном шаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Полет пройдет в сопровождении опытных профессионалов: один из лучших пилотов России, испытатель аэростатов, участник Первого Чемпионата по Воздухоплавательному спорту в России, пилот-воздухоплаватель Николай Леонов, парапланерист, парашютист-рекордсмен, за плечами которого 1000 различных прыжков, Артем Иванов и профессиональный пилот, полярный лётчик, участник Первой Российской экспедиции на Северный полюс в 2003 году, организатор Фестивалей Воздухоплавания, участник Чемпионата России по Воздухоплавательному спорту в 2018 году Андрей Воляженков.

Напомним, мичуринский аэрофестиваль пройдет 19 мая на аэродроме «Турмасово». Планируется что он станет гораздо интереснее и масштабнее, чем предыдущий.

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ИСТОЧНИК KP.RU