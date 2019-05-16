Парк «Дружбы» примет около 600 тамбовских ориентировщиков

16 Май 16:01 2019-05-16T16:01:18+03:00

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В Тамбове, 18 мая, в парке «Дружба» состоится региональный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019». Тамбовщина будет участвовать в забеге ориентировщиков уже в четырнадцатый раз.

На соревнования приглашаются все желающие, поскольку серьезная подготовка здесь не требуется. Главное — навыки пользования картой и ориентирования на местности.

- Ориентировщики будут разделены на шестнадцать возрастных категорий. В самую младшую войдут юные спортсмены 2007 года рождения и младше. В самую опытную – тамбовчане 1964 года рождения и старше. В зависимости от категории, им предстоит преодолеть дистанцию от 2 до 7 километров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Первый старт соревнованиям дадут в 11:00. В 13.30 начнется церемония награждения победителей и призеров. В управление по физической культуре и спорту и области уже доставили медали, грамоты и номера для участников из Министерства спорта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU