На реке Цна в Пригородном лесу Тамбова отремонтируют гидроузел

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-16T15:08:24+03:00

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Как сообщает государственное федеральное учреждение «Цнинская шлюзованная система», в середине июня текущего года планируется отремонтировать моста-плотину на реке Цна в Пригородном лесу. Из-за этого уровень воды на необходимом для работ участке реки Цна будет понижен до 1,2 метра.

Известно, что специалисты займутся заменой щитов водосбросного сооружения. Ремонт собираются завершить до конца июня.

- К этому времени уровень воды в Тамбовском водохранилище на реке Цна будет восстановлен до летних эксплуатационных отметок. Гидротехническое сооружение будет работать в штатном режиме, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU