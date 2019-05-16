Более 87 млн рублей выделят Тамбовщине на переселение граждан из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-16T14:25:54+03:00

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Тамбовская область получит из фонда средств содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 87,77 миллиона рублей на то, чтобы переселить людей из аварийного жилья. Еще 31,29 миллиона рублей выделит регион.

Средства будут направлены на переселение 212 человек из 83 аварийных жилых домов общей площадью 2,76 тысячи квадратных метров на территории Тамбова, Моршанска, Мичуринска и Котовска.

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» стал составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год. Благодаря ее реализации, жилищные условия улучшат 1453 человека. Будет расселено около 21,5 тысячи квадратных метров жилья, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU