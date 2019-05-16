2019-05-16T12:38:44+03:00
Общество

Глава Мичуринска отчитается перед депутатами о проделанной работе за год

Максим Харников выступит 24 мая
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В наукограде определились с датой и временем проведения отчета главы города Мичуринска. Он состоится 24 мая в 10.00 в ГДМ «Космос» на очередном заседании Мичуринского городского совета депутатов. Максим Харников расскажет присутствующим о результатах деятельности администрации города за прошлый год.

По информации пресс-службы администрации города Мичуринска, на заседании будут присутствовать депутаты городского Совета, Тамбовской областной Думы, руководители и сотрудники управлений и отделов администрации города, подведомственных учреждений, силовых структур, прокуратуры, следственного отдела, предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, членов Общественных советов, Почетные граждане города Мичуринска, представители учреждений сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24