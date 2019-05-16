Тамбовские наркополицейские нашли у иностранца в машине героин

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-16T12:01:23+03:00

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Несколько дней назад тамбовские наркополицейские получили информацию, что на территорию Тамбова планируется прибытие иностранного наркокурьера. В связи с этим все основные дороги в областной центр были поставлены под скрытый контроль оперативных служб.

Днем, 15 мая, наружные службы сообщили, что 34-летний иностранец на автомобиле «Шевроле Лачетти» прибыл в город. За ним было установлено скрытое наблюдение. Мужчина пытался организовать сеть тайников с наркотиками. В процессе совершения преступления его задержали полицейские.

В машине у мужчины при досмотре были обнаружены свертки с наркотическом веществом, которое передали на экспертизу. Им оказался героин общим весом 85 граммов.

Полицейские установили, что подозреваемый временно зарегистрирован в столичном регионе. Наркотики он приобрел в Москве бесконтактным способом. Стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины несколько банковских карт и мобильник.

- Следственным управлением УМВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сотрудниками полиции устанавливаются другие люди, причастные к незаконному обороту наркотиков, отрабатывается причастность задержанного к аналогичным преступлениями на территории других российских регионов, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Решается вопрос о помещении задержанного под стражу на период расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU