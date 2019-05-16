Мошенницы «сняли» с тамбовской пенсионерки порчу за 150 долларов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-16T11:30:14+03:00

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В дежурную часть отдела полиции № 3 15 мая поступило сообщение от 73-летней тамбовчанки о факте мошенничества. Стражи порядка выехали на место происшествия на улицу Пирогова. Пенсионерка рассказала им, что около 14.00 на улице у дома к ней подошли две неизвестные женщины, которые сообщили, что у нее серьезные неприятности и якобы кто-то из ее близких в скором времени умрет. Мошенницы предложили снять порчу с пожилой женщины и она согласилась.

Втроем они пошли к пенсионерке в квартиру. Мошенницы заявили, что источником порчи являются золотые украшения (два кольца и цепочка с кулоном), которые злоумышленницы взяли почистить от негатива и обещали вернуть позже. Также женщины провели некий ритуал, за который пожилая тамбовчанка отдала 150 долларов.

Поговорив по телефону с близкими, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Сотрудники полиции установили приметы мошенниц: 1) на вид 40-45 лет, рост 160 см., плотного телосложения, волосы темные, собраны сзади. Одета: блузка фиолетового цвета с орнаментов в виде цветов, юбка черного цвета ниже колен, обувь светлого цвета. 2) на вид 25-30 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы темные, сзади собраны в пучок. Одета: платье темного цвета ниже колен, обувь светлого цвета.

- По данному факту ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции призывают жителей города быть бдительнее и не доверять малознакомым людям на слово, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU