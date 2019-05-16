В колонию на Тамбовщине пытались передать крупную партию запрещенных предметов в аудиосистеме
Сотрудники исправительной колонии № 8, расположенной в Рассказовском районе, предотвратили попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и гарнитуры к ней на режимную территорию. Все это находилось внутри аудиосистемы, которая поступила в учреждение в качестве благотворительной помощи.
- В ходе проведения досмотра в стенках звуковых колонок обнаружены оборудованные тайники, внутри которых находилось 37 сотовых телефонов, 11 сим-карт, 13 USB-шнуров, 6 карт памяти и 2 пары наушников. Запрещенные предметы изъяты, по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.
Запрещенные предметы изъятыФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU