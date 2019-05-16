2019-05-16T10:44:28+03:00
Общество

В колонию на Тамбовщине пытались передать крупную партию запрещенных предметов в аудиосистеме

Электронное устройство пришло под видом благотворительной помощи
Ксения АЛЕШИНА
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В тайниках нашли более 30 мобильников, сим-карты и др.В тайниках нашли более 30 мобильников, сим-карты и др.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 8, расположенной в Рассказовском районе, предотвратили попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и гарнитуры к ней на режимную территорию. Все это находилось внутри аудиосистемы, которая поступила в учреждение в качестве благотворительной помощи.

- В ходе проведения досмотра в стенках звуковых колонок обнаружены оборудованные тайники, внутри которых находилось 37 сотовых телефонов, 11 сим-карт, 13 USB-шнуров, 6 карт памяти и 2 пары наушников. Запрещенные предметы изъяты, по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Запрещенные предметы изъяты Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Запрещенные предметы изъятыФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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