В колонию на Тамбовщине пытались передать крупную партию запрещенных предметов в аудиосистеме

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-16T10:44:28+03:00

В тайниках нашли более 30 мобильников, сим-карты и др. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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Сотрудники исправительной колонии № 8, расположенной в Рассказовском районе, предотвратили попытку доставки крупной партии средств сотовой связи и гарнитуры к ней на режимную территорию. Все это находилось внутри аудиосистемы, которая поступила в учреждение в качестве благотворительной помощи.

- В ходе проведения досмотра в стенках звуковых колонок обнаружены оборудованные тайники, внутри которых находилось 37 сотовых телефонов, 11 сим-карт, 13 USB-шнуров, 6 карт памяти и 2 пары наушников. Запрещенные предметы изъяты, по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Запрещенные предметы изъятыФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU