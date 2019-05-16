Губернатор Тамбовской области заработал за год 3,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-16T10:35:40+03:00

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и его заместители отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно декларации руководителя региона, в прошлом году он заработал 3 миллиона 636 тысяч рублей, что на 226 тысяч меньше, чем в 2017 году. В собственности у Александра Никитина квартира площадью 135,7 кв. м. и 49-метровый гараж. В пользовании у семьи Никитиных, в которой подрастает трое детей жилой дом площадью 237,7 кв. м. Значительно, по сравнению с прошлым годом, вырос доход супруги губернатора. Если в 2017 году он составил 21 тысячу рублей, то в 2018 – уже 3 миллиона 23 тысяч рублей.

Самым богатым заместителем главы администрации области стал председатель комитета по управлению имуществом Глеб Чулков. Его доход за прошлый год составил почти 5, 5 миллионов рублей. На втором месте – Сергей Иванов. В 2018 году он заработал 3 миллиона 168 тысяч рублей. Доход первого замглавы администрации области и руководителя его аппарата Олега Иванова составил 3 миллиона рублей. 2,6 миллиона рублей заработала Наталья Астафьева. Александр Ганов, Арсен Габуев и Дмитрий Зубков задекларировали доход чуть больше 2 миллионов рублей каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU