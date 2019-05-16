В Тамбове велосипедист попал под колеса иномарки
Авария случилась на Лермонтовской
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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15 мая в 11 часов 27 минут в Тамбове на улице Лермонтовской в районе дома №106 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- 41-летний мужчина, управляя велосипедом, при перестроении допустил столкновение с автомобилем «HYUNDAI SOLARIS», под управлением 37-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии велосипедист получил телесные повреждения. Медики скорой помощи осмотрели мужчину на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU