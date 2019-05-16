2019-05-16T10:01:02+03:00
Происшествия

В Тамбовской области легковушка врезалась в большегруз: 1 человек погиб, 1 ранен

Авария случилась в Уметском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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15 мая в 9 часов 45 минут на 17 километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов», проходящей на территории Уметского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ 210740», 84-летний мужчина, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением 29-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель легковушки «ВАЗ 210740» скончался на месте. Пассажир «ВАЗа», 82-летняя женщина, получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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