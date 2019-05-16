Стало известно, как будет выглядеть памятник в Тамбове, посвященный подвигу пожарных и спасателей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-16T09:37:57+03:00

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В Тамбовской областной Думе прошло заседание оргкомитета по созданию памятника, который увековечит трудовой подвиг пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Участники оргкомитета рассмотрели 13 проектов, которые создали студенты ТГТУ. Из них предстояло выбрать проект, который будет взят за основу при возведении мемориала. Почетный архитектор России, старший преподаватель кафедры «Архитектура и строительство зданий» Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ Таисия Старкова детально рассказала о каждой работе.

- Сам проект неординарный, мы делали памятники павшим воинам, тут другое направление, но близкое нашим студентам. Было 16 заявок, ребята трудились над ними до последнего дня, - говорит Таисия Старкова. - Такие конкурсы для начинающих архитекторов - возможность не только проявить себя, но и понять, насколько они востребованы.

Участники оргкомитета отметили, что все проекты выполнены достойно, в каждом своя изюминка, творческий подход и современный взгляд молодого поколения архитекторов. На голосование были поставлены три проекта - номер 03, 012 и 013. Большинством голосов эскизный проект №013 студента 3 курса бакалавриата Антона Сухова будет взят за основу памятника, посвящённого пожарным и спасателям.

- Эскизный проект №013 привлек своей практичностью, удобством для жителей и интересным решением со стеной, которая скроет гаражи, расположенные в этом микрорайоне, - считает депутат областной Думы Валерий Петров.

Оценили проект и в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

- В первую очередь в проекте Антона Сухова удачно определена зона отдыха. Памятник важен, но сквер – основа мемориала, он будет прекрасной зоной отдыха для молодых мам с детьми, местом, где смогут собраться сослуживцы погибших спасателей, - считает председатель оргкомитета, начальник ГУ МЧС России по Тамбовской области Олег Зацепин. - Проектная работа выполнена бережно и гармонично. Это сыграло роль при голосовании.

Памятники, которые увековечили трудовой подвиг пожарных и спасателей, есть в Рязани, Белгороде, Воронеже. Оргкомитетом уже определено место, где он появится - улица Агапкина, напротив пожарной части №3. Основой памятника станет пожарный автомобиль АЦ30(130)63. Машина на базе шасси грузовика ЗИЛ-130 производилась с 1965 года, и почти полвека справлялись со своими задачами. В отдаленных населенных пунктах сохранились эти автомобили, они дорабатывают свою службу, помогая спасать жизни людей. В Тамбовской области, выполняя свою работу, после смены домой не вернулись 4 спасателя.

ИСТОЧНИК KP.RU