В Тамбове у памятника Зое Космодемьянской собираются возвести 6-метровую стену с башнями

15 Май 19:38 2019-05-15T20:23:15+03:00

Изменить размер текста: A A

6 мая Тамбове завершился прием заявок на конкурс по разработке проекта памятника, посвященного тамбовчанам-героям, который должен разместиться в сквере имени Зои Космодемьянской.

Сейчас на суд тамбовчан представили эскиз будущего монумента, который на поверку оказался не памятником, а стеной высотой в 6 метров, с расположенными на ней пятью башнями. Авторы проекта, имена которых по условиям конкурса пока засекречены, уверены, что эскиз полностью соответствует заданию.

- Монументально-художественное исполнение памятника, его композиционно-планировочное решение выполнено с учетом того, что он располагается на территории достопримечательного места «Тамбовский Казанский мужской монастырь с комплексом епархиальных учреждений», - говорится к аннотации к проекту. - Отсюда оригинальность композиционного решения - памятник выполнен в образе монастырской стены с башнями, исторически символизирующими непобедимость и защиту от врага. На стене расположены мемориальные плиты, на которых увековечены имена героев.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова, представленный проект – единственный поступивший на конкурс. Горожане могут принять участие в его обсуждении. Экспозиция находится на втором этаже комитета архитектуры, развития и реконструкции города на ул. К. Маркса, 146. Здесь же находится книга отзывов и предложений, на страницах которой свое мнение о представленном проекте могут оставить все желающие.

Тамбовчане могут высказать свое мнение о проектеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Отзывы тамбовчан обещают учесть при рассмотрении его жюри, сформированным специально для проведения конкурса. Возглавляет его временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Самородин, зампредседателя жюри является руководитель городского комитета архитектуры, развития и реконструкции Надежда Лошакова. Среди людей, которые будут оценивать эскиз, есть городские чиновники, архитекторы, депутаты гордумы, представители церкви и управления Госохраны памятников. Решение о том, станет ли единственный участник конкурса его победителем, должны принять до конца мая. Если жюри даст «добро», разработчик эскиза станет генеральным проектировщиком проекта.

Тамбовские градозащитники, которые уже ознакомились с эскизом «памятника» считают, что его возведение, в случае, если такое решение будет принято, окажется незаконным.

- Это является грубейшим нарушением закона об охране памятников, - считает член Совета Тамбовского отделения ВООПИиК Дмитрий Гнатюк. – Ведь строительство на территории двух объектов культурного наследия федерального значения, которыми являются памятник Зое Космодемьянской и комплекс Казанского монастыря – запрещены. Мы намерены обратиться по этому поводу в Министерство культуры!

Напомним, несколько лет назад тамбовская епархия заявила о планах восстановления монастырской стены, которая захватывала бы часть сквера Зои Космодемьянской и уходила на набережную. В 2018 году проект генплана предполагал изменить зонирование квартала, ограниченном улицами Советская, М. Горького, Набережная, С. Рахманинова. Здесь планировали расширить общественно-деловую зону в ущерб рекреационной. Тогда на территории можно было бы возвести капитальное сооружение, то есть стену, о которой «мечтают» церковники. Это предложение тамбовчане при обсуждении отклонили, однако вопрос, очевидно, не закрыт…

ИСТОЧНИК KP.RU