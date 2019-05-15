Для 3 700 выпускников школ Тамбова прозвенит последний звонок

15 Май 17:42 2019-05-15T17:42:03+03:00

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В этом году в Тамбове из школ выпустятся 1 200 одиннадцатиклассников и 2 501 девятиклассник. 22 мая в 9:00 в образовательных учреждения города состоятся традиционные «Последние звонки», где ребята попрощаются с родными стенами.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 7 тамбовских школьников в 2019 году стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Ребятам вручили специальными дипломами, которые дают им льготы при поступлении в российские вузы на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Среди выпускников девять ребят добились значительных результатов в научной, творческой, спортивной деятельности, являются лауреатами городских именных стипендий и единовременных премий. Еще 5 учащихся награждены грантами Тамбовской областной Думы и администрации Тамбовской области.

В ряде школ учащимся 9-х, 11-х классов на торжественной линейке будут вручены золотые знаки и сертификаты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам участия в тестировании по выполнению нормативов испытаний в этом учебном году.

- Впереди выпускников ждет ответственная пора испытания в виде государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, которые стартуют 24 мая для 9 классов и 27 мая для 11 классов. В приоритете у выпускников экзамены по выбору: обществознание (выбрали 53 процента выпускников), физика (26 процентов), история и биология (по 25 процентов), - комментируют в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU