В Мичуринске проведут праздник, посвященный Всемирному дню борьбы с избыточным давлением

15 Май 17:04 2019-05-15T17:04:46+03:00

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17 мая в Тамбовской области в городе Мичуринске проведут праздник под открытым небом, посвященный Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Мероприятие начнется в два часа дня в парке Культуры и отдыха.

- Цель - пропаганда профилактики артериальной гипертонии и здорового образа жизни, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

В программе праздника - измерение артериального давления участников, их роста, веса, определение индекса массы тела. Кроме того, все пришедшие смогут прослушать специальные лекции врачей, а также совершить кардио-прогулку и задать вопросы докторам.

ИСТОЧНИК KP.RU