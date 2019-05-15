В Тамбовской области с автодрома ДОСААФ украли полтонны металлолома

15 Май 16:40 2019-05-15T16:40:23+03:00

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Полицейские раскрыли кражу, совершенную на Тамбовщине десять дней назад. Так, 6 мая с территории автодрома Моршанской автомобильной школы ДОСААФ, расположенного на улице Заречной, неизвестный на автомобиле «Газель» вывез около пятисот килограммов лома черного металла.

- Автодром со списанной техникой огорожен забором, но не охраняется, поэтому совершение преступления стало возможным и происходило свободным доступом, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Администрации города следовало бы продумать вопрос о мерах по обеспечению охраны бесхозного имущества школы ДОСАААФ, которое привлекает граждан с криминальными наклонностями.

Оперативники опросили руководителя пункта сдачи металла и изъяли видеозаписи. В итоге они вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Моршанска.

- Он опрошен, получены признательные показания. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, - сказали в полиции.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказанием в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU