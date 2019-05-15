Двух тамбовчан задержали в Самарской области за распространение наркотиков

15 Май 16:15 2019-05-15T16:15:42+03:00

В Тамбове, в квартире, которую снимали эти молодые люди, оперативники обнаружили еще один тайник

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На днях на территории Самарской области местные полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находились двое жителей Тамбовской области. При досмотре транспортного средства стражи порядка обнаружили наркотическое вещество в крупном объеме - более 200 граммов. Молодые люди были доставлены в полицию, где признались, что пытались организовать сеть тайников с наркотиками на территории города Тольятти.

В рамках расследования уголовного дела тамбовским оперативникам было направлено поручение установить местожительство задержанных жителей. Полицейские нашли съемную квартиру в Тамбове на улице Свободной, где проживали подозреваемые. Со слов хозяина квартиры, молодые люди представились студентами, о том, что они занимаются распространением наркотиков, он не догадывался.

- В присутствии владельца квартиры полицейскими проведен осмотр комнат, где обнаружен тайник с синтетическим наркотиком общим весом 18 граммов. Наркотик был изъят, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудники тамбовской полиции устанавливают и других возможных лиц, причастных к распространению наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU