На восстановление тамбовских рек потратят около 200 млн рублей

15 Май 15:46 2019-05-15T15:46:56+03:00

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В Тамбовской области в 2022 году в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в нацпроект «Экология», начнутся работы по экологической реабилитации реки Цна. Об этом сообщили в администрации региона.

Рассчитанная на три года программа предполагает восстановление Цны на участке от поселка Бокино до Тамбова, протяженностью 21 километр. Кроме того, планируется произвести работы по улучшению гидрографической сети реки Мошляйка на участке в селе Тулиновка, протяженностью 2,8 километра.

- По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, стоимость работ по восстановлению рек составит порядка 200 миллионов рублей, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Так, Цну расчистят от мусора, проведут работы по углублению и расширению водного объекта, удалению сухостойных деревьев и кустарников на берегах, а Мошляйку расчистят от заиленности и также от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU