В Тамбовской области перед судом предстанут двое мужчин, похитивших почти 97 тонн зерна

15 Май 15:25 2019-05-15T15:25:50+03:00

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Заместитель прокурора Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух жителей республики Дагестан в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия один из обвиняемых, увидел в Интернете объявление о привлечении водителей грузовиков с прицепами к перевозке зерна из хозяйства Сосновского района Тамбовской области, которое располагается в городе Керчь республики Крым. У мужчины возникла идея похитить зерно и он предложил второму обвиняемому пойти на преступление.

- С этой целью они подрядились перевозить зерно, однако к месту назначения его не доставили, реализовав на территории Тарумовского района республики Дагестан. В результате мошеннических действий обвиняемые похитили почти 97 тонн зерна ячменя, причинив хозяйству Сосновского района крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. Рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосновский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU