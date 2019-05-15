В Тамбовской области ссора двух приятелей из-за сигарет завершилась убийством

15 Май 15:04 2019-05-15T16:02:55+03:00

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В Токаревском районном суде на скамье подсудимых оказался 36-летний местный житель, обвиняемый в убийстве человека (статья 105 УК РФ). Этот мужчина и его 27-летний приятель, житель Украины, временно проживали у своего знакомого по улице Медицинской рабочего поселка Токаревка. Как сообщает СУ СК по Тамбовской области, после обеда 4 декабря прошлого года во время распития спиртных напитков приятель упрекнул 36-летнего друга в том, что тот спрятал общие сигареты. Возмутившись, злоумышленник схватил нож и нанес молодому человеку множественные удары в область грудной клетки, шеи и головы. От полученных ранений 27-летний потерпевший сразу скончался.

- В рамках предварительного расследования установлены все обстоятельства произошедшего конфликта и собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность фигуранта в совершенном преступлении, который на следствии отрицал вину, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Сейчас уголовное дело рассматривается в суде с участием присяжных заседателей, которые единодушным вердиктом признали подсудимого виновным.

Как отмечают в прокуратуре Тамбовской области, это второе уголовное дело в нашем регионе, рассматриваемое в районном суде с участием присяжных заседателей. Теперь - после вердикта присяжных "Виновен!" - суду предстоит назначить подсудимому меру уголовного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU