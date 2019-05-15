Тамбовчанку, продавшую подростку литр пива, оштрафовали на 55 тысяч рублей
Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 33-летней тамбовчанки в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Установлено, что женщина работала продавцом-кассиром в торговом павильоне и в июне прошлого года была привлечена к административной ответственности за продажу несовершеннолетнему пива. Однако спустя пять месяцев, в ноябре, тамбовчанка снова продала подростку алкоголь (литр пива с содержанием этилового спирта 4,5%) не убедившись в достижении покупателем 18-летнего возраста.
- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей в доход государства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU